Washington. Bundesaußenminister Heiko Maas hat die geschlossene Haltung der Europäer gegen den USA-Weg in der Iran-Politik betont. Man sei entschlossen, das Atomabkommen beizubehalten, sagte er im Anschluss an ein Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch (Ortszeit) in Washington. Sein Antrittsbesuch brachte keine Annäherung. »Wir schlagen zwei völlig unterschiedliche Wege ein«, so Maas. Man sei noch weit von einem Kompromiss entfernt. Zugleich zeigte er sich zu dem von Pompeo vorgeschlagenen Außenministertreffen der drei europäischen Vertragsstaaten und der USA bereit. dpa/nd