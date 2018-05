Schwerin. Der Landtag will sich nach Jahren des Zögerns in die Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern einbringen. Am Donnerstag konstituierte sich dazu in Schwerin ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Er soll die Gewalttaten der Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) und deren Vernetzung in der rechten Szene untersuchen. Zudem sollen die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden bewertet werden. dpa/nd