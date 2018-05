Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Brüssel. Zum Schutz der Eurozone vor künftigen Finanzkrisen möchte die EU-Kommission den Verkauf gebündelter Staatsanleihen erleichtern. Banken sollen dazu Anleihen verschiedener Eurostaaten aufkaufen, bündeln und an Investoren weiterverkaufen können, ohne dafür verschärfte Auflagen - etwa zusätzliches Eigenkapital - erfüllen zu müssen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Aus ihrer Sicht birgt die enge Verflechtung zwischen nationalen Großbanken und ihren jeweiligen Staaten ein großes Sicherheitsrisiko. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssten den Vorschlägen noch zustimmen, von deutschen Konservativen gibt es bereits Kritik. dpa/nd