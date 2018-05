Essen. Der US-Hedgefonds Elliott hat eine Beteiligung am Indus-triekonzern ThyssenKrupp bestätigt. Der Anteil überschreite zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die meldepflichtige Schwelle, teilte Elliott am Donnerstag mit. Es handele sich aber um eine »signifikante« Größe. Bei ThyssenKrupp gebe es einen erheblichen Spielraum für Verbesserungen. Gerüchte zufolge ist es das Ziel, Konzernchef Heinrich Hiesinger zu ersetzen. dpa/nd

