Brüssel. Die EU-Kommission und Gazprom haben ihren jahrelangen Streit um unfaire Geschäftspraktiken des russischen Staatskonzerns gütlich beigelegt. Gazprom müsse eine Reihe von Zusagen erfüllen, mit denen die wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausgeräumt würden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Gazprom kommt damit wohl um eine Milliardenstrafe herum. In dem Fall ging es um die marktbeherrschende Stellung des Konzerns in osteuropäischen EU-Ländern. dpa/nd