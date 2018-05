Der Dichter Eugen Gomringer wird in seiner oberfränkischen Wahlheimat Anfang Juni doppelt geehrt: An einer Hausfassade im Zentrum von Rehau wird am Samstag nächster Woche sein Gedicht »Avenidas« enthüllt, um das in den vergangenen Monaten eine scharfe öffentliche Debatte entbrannt war. Am selben Tag nimmt Gomringer in der Stadt den Kunstpreis des Landkreises Hof entgegen, wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte. Um »Avenidas« war im vergangenen Jahr ein heftiger Streit entbrannt. Der Akademische Senat der Alilce-Salomon-Hochschule in Hohenschönhausen hatte die Entfernung des Gedichts beschlossen, das seit 2011 einer Hauswand der Hochschule stand. Studierende werteten das Gedicht als Ausdruck von Sexismus. epd/nd