Was soll das sein

Atlanta. Spieler der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL müssen künftig während des Abspielens der Nationalhymne stehen. Sollten sie als ein Zeichen des Protests knien, würden die Vereine bestraft, teilte NFL-Commissioner Roger Goodell am Mittwoch in Atlanta mit. Anders als bisher müssen die Spieler zur Hymne aber nicht mehr aufs Feld kommen, sie können stattdessen auch in der Kabine bleiben. Mit dieser Entscheidung zog die NFL die Konsequenz aus dem sogenannten Hymnenstreit.

Einige Football-Profis begrüßten die Entscheidung, andere reagierten empört: »Jeder verliert, wenn Stimmen mundtot gemacht werden«, twitterte Malcolm Jenkins von den Philadelphia Eagles. US-Präsident Donald Trump kritisierte erneut die Protestierer: »Diese Leute sollten nicht spielen, nicht anwesend sein, vielleicht nicht im Land sein«, sagte Trump bei Fox News. Was die Liga eine »ausgewogene Regelung« nannte, bejubelte sein Stellvertreter Mike Pence. »Ein Sieg für Amerika. Danke, NFL!«, twitterte der US-Vizepräsident. dpa/nd Kommentar Seite 4