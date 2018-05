Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Liebe Leserinnen und Leser, vielen von Ihnen ist er bereits bekannt - unser Internetauftritt www.neues-deutschland.de. Einige wenige waren noch nicht online auf den Seiten des »nd«. Dabei gibt es auf der nd-Webseite besonders für Sie als Abonnentinnen und Abonnenten viele zusätzliche Angebote zu entdecken. Dazu gehört ab sofort auch die »ndCommune«.

Nach erfolgreicher Einführung der gedruckten Ausgabe unserer »LeserInnenzeitung« freuen wir uns sehr, Ihnen jetzt auch die digitale Variante vorstellen zu können. Erreichbar unter der Adresse www.neues-deutschland.de/ndCommune vereint die Seite die bekannten Inhalte aus der Zeitungsbeilage: die beliebte Serie »Hinter den Seiten«, unsere Ausstellungs- und Terminempfehlungen, die Höhepunkte aus dem Leserreisenprogramm und die exklusiven Angebote des nd-Shops.

Von vielen Leserinnen und Lesern unserer Digitalausgabe wurde es schon lange herbeigesehnt, jetzt haben wir es endlich umgesetzt: ein online auszufüllendes Sudoku. Es ist kein kompliziertes Ausdrucken nötig, Sie können gleich am Tablet oder PC mit dem Rätselspaß beginnen. Anders als in der gedruckten Zeitung haben Sie die Möglichkeit, sich sofort ein neues Sudoku erstellen zu lassen. Und sollten Sie partout nicht die richtige Zahlenkombination finden: Die Lösung ist immer nur einen Mausklick entfernt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit dem Online-Sudoku zukommen lassen: Ist es zu schwer oder zu leicht? Lässt es sich gut bedienen? Schreiben Sie uns an ndCommune@nd-online.de. Wir freuen uns über Ihre Antworten!

Zukünftig werden wir auch den Leserbriefen gebührenden Raum auf der ndCommune-Webseite geben. Ihre Meinungen, Anregungen und Ihre Kritik sind uns wichtig. Ab der vorliegenden Ausgabe der ndCommune können Sie die »Post an die Redaktion« auch online nachlesen.

Haben Sie noch Fragen zur nd-Webseite? Haben wir etwas Wichtiges vergessen? Die Redaktion steht Ihnen per E-Mail unter ndCommune@nd-online.de für Hilfe und alle Auskünfte zur Verfügung.