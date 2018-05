Der finnische Physiker Tuomo Suntola ist für seinen Beitrag zur Entwicklung leistungsfähiger Smartphone- und Computerprozessoren mit dem Millennium-Technologiepreis ausgezeichnet worden. Durch die von ihm etablierte Technologie seien IT-Geräte »trotz ständig steigender Leistung immer kleiner und preisgünstiger geworden«, erklärte die unabhängige Stiftung Technology Academy Finland (TAF), die den mit einer Million Euro dotierten Preis alle zwei Jahre vergibt. Suntola entwickelte die sogenannte Atomlagenabscheidung (ALD) weiter, die hauchdünne Beschichtungen in Elektronikchips ermöglicht. dpa/nd

