Vom Schiffbauzentrum zur Raumfahrt: In der schottischen Stadt Glasgow werden nach Aussage von Experten heute mehr Satelliten gebaut als irgendwo sonst außerhalb der USA. Es handelt sich dabei allerdings um ziemlich kleine Weltraumfahrzeuge. Hersteller wie das in Glasgow produzierende US-Unternehmen Spire Global haben sich auf sogenannte »CubeSats« spezialisiert. Diese nur ein bis zwei Kilogramm schweren Satelliten können heute für Wettervorhersagen ebenso wie für globale Positionierungssysteme genutzt werden. Meist werden sie kostengünstig huckepack mit größeren Satelliten gestartet. AFP/nd

