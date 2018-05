Jacob Christian Schäffer (1718 –1790) Abb.: Archiv Roloff Foto:

Es ist die Zeit um 1750. Da reist ein Mann, gut 40 Jahre alt, vom bayerischen Regensburg aus nach Querfurt, in die Residenzstadt des Fürstentums Sachsen-Querfurt. Von dort stammt er. Er will aber nicht Verwandte und Freunde besuchen, sondern etwas erforschen, etwas aufklären. Bald danach legt er seine Ergebnisse vor: Auf knapp 60 eng bedruckten Seiten gibt er »Nachricht von einer schädlichen Baumraupe«.

Er legt dar, dass die »an manchen Orten in Sachsen vielen Schaden gethan, sonderlich bey Altenburg, Zeitz, Naumburg und Sangerhausen«. Und er klagt: »Ich bin ein betrübter Augenzeuge geworden, wie die Schädlinge in den meisten Gärten und Weinbergen Gesträuche, ja sogar ganze Wälder vom Laub entblöset und abgefressen hatten.« Es folgen Vorschläge, was am ehesten dagegen helfen kann. Und sein Nein zum Gedanken, Gott (oder der Teufel) könne das Unheil geschickt haben, als Strafe für sündige Menschen.

In der Gegenwart wüten gerade...