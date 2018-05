Berlin. Luftverschmutzung durch Stickstoffdioxid (NO2) könnte nach Aussage der Bundesregierung Allergien verstärken. »Wissenschaftliche Studien weisen auf eine mögliche Zunahme der Allergenität von Pollen durch Stickstoffdioxid hin«, heißt es in der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Grünen-Anfrage, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag) berichtete. Zudem deuteten Studien auf einen statistischen Zusammenhang zwischen steigender NO2-Konzentration und der Zunahme allergischer Beschwerden hin. Als wichtiger Verursacher von zu viel NO2 gelten Dieselabgase. Anfang März schrieb das Umweltbundesamt (UBA), dass NO2 zu einer »Hyperreagibilität« der Bronchien führen kann. dpa/nd

