Brüssel. Im Streit über die Gasleitung Nord Stream 2 will die EU-Kommission zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Ziel sei eine detaillierte Vereinbarung über die Fortsetzung russischer Gastransporte durch die Ukraine nach 2019, sagte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic am Freitag. Deutschland helfe mit, dass die Dreiergespräche zustande kämen. Am Montag werde er mit Russland über einen Termin sprechen. Gegner von Nord Stream 2 argumentieren etwa, Russland wolle mit der Leitung durch die Ostsee nach Deutschland den bisherigen Transit durch ukrainische Leitungen ausbremsen und dem Land Gebühren vorenthalten. dpa/nd