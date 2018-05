Düsseldorf. Das geplante Open-Air-Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf wird zum Politikum. Der britische Popstar soll am 22. Juli auf dem Messeparkplatz der Landeshauptstadt auftreten, erwartet werden über 80 000 Besucher. Der Parkplatz soll zu diesem Zweck umfunktioniert werden. Unter dem Eindruck der Loveparade-Katastrophe 2010 in Duisburg werden jedoch Sicherheitsbedenken laut. Die CDU-Stadtratsfraktion übte am Donnerstag scharfe Kritik an Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Man habe erst aus den Medien von einer Sondersitzung am 13. Juni erfahren, in der über eine Baugenehmigung entschieden werden solle, erklärte sie. »Wir wollen nicht unter massivem Zeitdruck über ein Riesenevent für 84 000 Besucher entscheiden, das dann schon sechs Wochen später stattfindet«, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Gutt. dpa/nd