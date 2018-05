Augsburg. Mehrere Wölfe sind für ein gerissenes Reh und zwei tote Schafe in der Oberpfalz verantwortlich. Das haben DNA-Untersuchungen ergeben, wie das Landesamt für Umwelt am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Die Spuren würden nun weiter untersucht, um das Geschlecht und möglicherweise einzelne Wölfe zu identifizieren. Mitte April waren die toten Tiere jeweils in den Landkreisen Neustadt, Regensburg und Tirschenreuth entdeckt worden. Das Landesamt für Umwelt gab daraufhin die Untersuchungen in Auftrag. Seit den 1990er Jahren gibt es in Deutschland wieder Wölfe. In Bayern leben nach Angaben des Landesamtes derzeit mindestens sechs ausgewachsene Wölfe und drei Jungtiere. dpa/nd