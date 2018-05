Rostock. Im Rahmen des Rostocker Stadtjubiläums ist erstmals eine Plattdeutsche Kulturwoche in der Hansestadt geplant. Zwischen dem 3. und 10. Juni soll mit Lesungen, einer Stadtführung und einem Liedernachmittag die plattdeutsche Sprache wach gehalten werden, teilte die Universität Rostock am Freitag mit. Organisiert werde die Veranstaltungsreihe vom Plattdütsch-Verein Klönsnack, dem Botanischen Garten der Uni und dem Heimatverband MV, hieß es. dpa/nd

