Großkrotzenburg. Auf dem Gelände des Kraftwerks Staudinger im hessischen Großkrotzenburg ist ein Mann von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Der etwa 35-Jährige sei am Samstagabend widerrechtlich, äußerst aggressiv und bewaffnet auf dem Areal am Main nahe Hanau unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann über den Zaun des Kohle- und Gaskraftwerks nahe der bayerischen Grenze geklettert. Er habe ein Messer und einen Hammer bei sich getragen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes entdeckte den Eindringling und rief die Polizei. Es gab eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf geschossen wurde. Motiv und Identität des Mannes standen zunächst nicht fest. Bei ihm seien keine Papiere gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, operiert und in ein künstliches Koma versetzt. dpa/nd