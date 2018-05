Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron startet einen neuen Vermittlungsversuch im Libyen-Konflikt. Wie der Elysée-Palast am Sonntag mitteilte, hat Macron den libyschen Regierungschef Fajes al-Sarradsch und seinen Rivalen Chalifa Haftar für den kommenden Dienstag zu einem Treffen unter der Schirmherrschaft der UNO nach Paris eingeladen. Das Ziel des Treffens sei, »die Bedingungen für einen Ausweg aus der Krise« zu schaffen und dabei »alle nationalen und internationalen Akteure« in die Verantwortung zu nehmen, erklärte der Elysée-Palast. Al-Sarradsch und Haftar haben demnach zugestimmt, eine Erklärung zu unterzeichnen, die einen Fahrplan für einen »politischen Prozess« in dem nordafrikanischen Krisenstaat sowie Parlaments- und Präsidentschaftswahlen noch in diesem Jahr vorsieht. AFP/nd