Die Familie von Minkail Malizaew wurde abgeschoben, er selbst fürchtet nach einem Überfall um sein und ihr Leben. Foto: privat

Unter tschetschenischen Flüchtlingen in Deutschland geht die Angst um. Tschetscheninnen, die vor einem angedrohten Ehrenmord von ihren männlichen Familienangehörigen geflohen sind, weil sie angeblich »über die Stränge geschlagen« haben sollen, oder einfach nur einen Mann heiraten wollten, der ihren Brüdern nicht gefiel, fühlen sich in Deutschland nicht mehr sicher. Aber auch Tschetschenen, die in Opposition zu Republikchef Ramsan Kadyrow stehen, werden in Deutschland von Tschetschenen bedroht. Diese sind dann entweder Getreue von Republikchef Kadyrow oder Tschetschenen, die selbst mit Erpressungen gezwungen werden, ihren Landsleuten etwas anzutun.

»Ich werde verfolgt, habe Angst um mein Leben«, erzählt der in Lüdenscheid lebende tschetschenische Oppositionelle Minkail Malizaew im Gespräch mit »neues deutschland«. »Nachdem meine Frau und drei Kinder am 26. April nach Russland abgeschoben worden sind, sie sich nun inzwischen in Tsch...