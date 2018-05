Was Uwe Tellkamp und Jens Spahn verbindet: Das Treten nach unten gehört unter Eliten zum guten Ton

Im Gegenteil. Die Partei steht für einen Mager-Sozialstaat und polemisiert seit Jahren gegen bessere Hilfen für Arbeitslose. Als das Verfassungsgericht 2010 die Hartz-IV-Sätze für verfassungswidrig erklärte, wandte sich der damalige FDP-Chef Westerwelle gegen höhere staatliche Leistungen: »Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein«, sagte er. Inzwischen ist die FDP noch einen Schritt nach rechts gegangen und verbindet asoziale mit migrantenfeindlichen Positionen: Hartz-IV-Bezüge »darf man nicht wahllos erhöhen oder frei von Sanktionen versprechen - erst recht nicht Menschen, die weder integriert sind noch Deutsch sprechen«, sagte Parteichef Lindner kürzlich. So bleibt sich die Partei im Prinzip treu: Sie schürt Ressentiments gegen Schwache. Heute sind es vor allem Migranten, morgen wieder alle Arbeitslose.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

MEINE SICHT: Andreas Fritsche zum Protest gegen US-Militär in Brück

Eva Roth über die Kritik der Partei an Hartz IV

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!