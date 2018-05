Dublin. In einem Referendum haben gut 66 Prozent der Iren für die Abschaffung des Abtreibungsverbots gestimmt. Die Beteiligung lag bei 64 Prozent. Premierminister Leo Varadkar sprach vom »Höhepunkt einer stillen Revolution« in dem lange Zeit streng katholischen Land. In Dublin brach bei der Verkündung des amtlichen Endergebnisses am Samstagabend lauter Jubel aus.

Irland hatte bislang eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa. Laut dem achten Zusatzartikel zur Verfassung waren Schwangerschaftsabbrüche selbst bei Vergewaltigung oder einer tödlichen Fehlbildung des Fötus verboten. Bei einer Abtreibung drohen bislang bis zu 14 Jahre Haft. Seit 2013 sind Abtreibungen in seltenen Fällen erlaubt.

Das Verbot führte dazu, dass jedes Jahr Tausende für Abtreibungen ins benachbarte Großbritannien reisten. Ein neues Abtreibungsgesetz soll nun bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Vorgesehen ist, Abbrüche in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei zu stellen. AFP/nd