Die jüdische Kopfbedeckung, die im Mittelpunkt des antisemitischen Angriffs Mitte April in Berlin stand, kommt ins hiesige Jüdische Museum. Die Kippa, wegen der ein junger Israeli von einem 19-jährigen Syrer angegriffen und beleidigt worden war, wird von diesem Donnerstag an als die »Kippa des Anstoßes« im Museum gezeigt. Auch die Hintergründe der Solidaritätskundgebung »Berlin trägt Kippa« vom 25. April sollen dargestellt werden, erklärte eine Museumssprecherin.

Mit einer eigens eingerichteten Vitrine, in der nun als erstes die Kippa präsentiert wird, will das Museums in Zukunft schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren. In der neuen Dauerausstellung, die Ende 2019 eröffnet werden soll, werde Religion ein stärkeres Gewicht bekommen, sagte Museumsdirektor Peter Schäfer. dpa/nd