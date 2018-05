Ein halbes Jahr nach dem Start bleiben die Besucherzahlen im Jugendtreff am Alexanderplatz hinter den Erwartungen zurück. »Derzeit werden weniger junge Geflüchtete erreicht als erwartet«, so die Senatsbildungsverwaltung. Das erkläre sich mit den Wintermonaten und der verstärkten Präsenz der Polizei vor Ort. Dadurch kämen weniger junge Geflüchtete auf den Platz. Man müsse nun beobachten, wie sich die Situation im Sommer entwickelt. Mittel für das Projekt stünden im Doppelhaushalt bereit, hieß es. Der Treff »Jara«, ein Container nahe dem Neptunbrunnen, war im November 2017 gestartet. Zuvor hatte sich der Alexanderplatz zum Treffpunkt junger Flüchtlinge entwickelt. Es gab Versuche von Kriminellen, sie für den Drogenhandel anzuwerben. dpa/nd

