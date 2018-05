Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Der diesjährige Klopstock-Preis für neue Literatur geht an die Autorin Marion Poschmann für ihr Werk »Kieferninseln«. Nach Einschätzung der Jury gelang Poschmann ein »ebenso zartes wie humorvolles Plädoyer für die Kunst der Betrachtung«, wie MDR Kultur am Montag in Halle berichtete. Der sachsen-anhaltinische Kulturminister Rainer Robra (CDU) sagte dem Sender: »In ihrem bezaubernden Roman begibt sich ein desillusionierter deutscher Privatdozent ins fernöstliche Reich des Schattens und erlebt dort traumhafte Realitäten.« Das habe die Jury begeistert.

Die Preise werden am 3. September im Palais Salfeldt in Quedlinburg überreicht. Der mit 12 000 Euro dotierte Klopstock-Preis für neue Literatur ist die höchste Literaturauszeichnung des Landes Sachsen-Anhalt. epd/nd