Gaza. Bei einem israelischen Angriff auf Posten der im Gazastreifen herrschenden Hamas ist am Montag ein militanter Palästinenser getötet worden. Ein weiteres Mitglied des bewaffneten Hamas-Arms sei verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Augenzeugen berichteten, mehrere Hamas-Posten im Norden Gazas seien beschossen worden. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv sagte, man prüfe den Bericht. Seit Ende März sind an der Gaza-Grenze über 120 Palästinenser getötet worden. dpa/nd