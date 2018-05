Bonn. Der Kampf der Bundesnetzagentur gegen kostenpflichtige Lockanrufe ist offenbar erfolgreich: Die Behörde zählte in den ersten vier Monaten des Jahres 8000 Beschwerden wegen sogenannter Ping-Anrufe - von Oktober bis Dezember waren es 61 000 Beschwerden gewesen. Die Lockanrufe sollen einen kostenpflichtigen Rückruf provozieren. Ziel der Betrüger sei es, dass Verbraucher möglichst lange in der Leitung bleiben, um an den Verbindungsentgelten zu verdienen. Die Netzagentur geht dagegen vor, indem sie untersagt, dass Rückrufe an bestimmte Nummern in Rechnung gestellt werden. AFP/nd