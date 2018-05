Was soll das sein

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) und die IG Metall fordern von der Bundesregierung ein Bekenntnis zum Ausbau der Windenergie und für eine europäische Energiewende. Die Branche habe sich im Nordosten zum wichtigen Wirtschaftszweig mit zehntausenden Arbeitsplätzen entwickelt, sagte Pegel nach einem Treffen mit Betriebsräten und Gewerkschaftern. »Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Windstrom, um die Klimaschutzziele zu erreichen«, so IG-Metall-Bezirkssekretär Heiko Messerschmidt. Nur ein stärkerer Ausbau der Windenergie könne für weitere Investitionen und Jobs sorgen. In Norddeutschland seien aber seit Anfang 2017 über 2000 Jobs in dem Bereich gestrichen worden. dpa/nd