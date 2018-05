Unbekannte haben in der Nacht zum Montag mit Pflastersteinen die Scheiben des Ratskellers im Rathaus Charlottenburg beschädigt. Nach Polizeiangaben hatte ein Passant gegen 3.30 Uhr mehrere dunkel gekleidete Personen beobachtet, die Steine auf die Fensterfront des Lokals warfen. Außerdem wurde Farbpulver im Eingangsbereich verbreitet. Die Angreifer konnten noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei flüchten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Im Ratskeller treffen sich seit Längerem rechte Gruppierungen. Häufiger hatten Antifaschisten gegen den Veranstaltungen im Ratskeller protestiert. mkr

