São Paulo. In Nicaragua wollen Regierung und Opposition ihre Versöhnungsgespräche wieder aufnehmen. Beide Seiten hätten den Willen, den »nationalen Dialog« fortzusetzen, erklärte am Montag (Ortszeit) Carlos Avilés im Namen der Nationalen Bischofskonferenz, die als Vermittler agiert, wie die Tageszeitung »La Prensa« berichtet. In dem mittelamerikanischen Land gibt es seit Wochen Massenproteste. Mindestens 77 Menschen wurden dabei getötet und rund 860 verletzt. Am Montag wurde bei einem Angriff auf die Universität der Ingenieure in Managua ein Student erschossen. epd/nd