Roland Etzel zur Libyen-Konferenz in Paris

Paris. Die Pariser Libyen-Konferenz bei Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich dafür ausgesprochen, am 10. Dezember Parlaments- und Präsidentenwahlen abzuhalten. Das geht aus einer Erklärung des Treffens hervor, die am Dienstag vor Teilnehmern verlesen wurde. Macron hatte wichtige rivalisierende Politiker aus dem ölreichen nordafrikanischen Land zusammengebracht, um einen Ausweg aus der Dauerkrise zu suchen. Das Treffen stand unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi vor sieben Jahren wird das Land von Machtkämpfen zerrissen. dpa/nd Kommentar S. 4

