Worms. Weil viele Bedienstete schwer erkrankt sind, muss die Jugendarrestanstalt (JAA) Worms in Rheinland-Pfalz außerplanmäßig für drei Wochen geschlossen werden. Drei von 14 Vollzeitstellen fallen laut Justizministerium aus. Wegen der Schließung werde kein Arrest vorzeitig beendet oder gar nicht vollstreckt. Zu den krankheitsbedingten Ausfällen kommen Bedienstete, die im Urlaub sind. Die Personalausstattung aller Justizvollzugseinrichtungen sei knapp, Unterstützung von außen gebe es nicht. Der Anstaltsleiter habe daher angeregt, die JAA zu Beginn der Sommerferien vom 25. Juni an drei Wochen zu schließen. In einer JAA werden Arreststrafen gegen Jugendliche vollstreckt. Die Anstalt kann die Personen selbst vorladen und damit ihre Belegung steuern. Es sei daher möglich, die Einrichtung geplant zu schließen, so das Ministerium. dpa/nd