Genf. Die 194 Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsversammlung ha-ben in der vergangenen Woche eine Resolution zu Schlangenbissen verabschiedet. Maßnahmen zu Prävention und Behandlung sollen in Zukunft gestärkt werden. Schlangenbisse zählen zu den am stärksten vernachlässigten Gesundheitsproblemen weltweit. Jedes Jahr sterben weltweit mehr als 100 000 Menschen an den Folgen von Schlangenbissen, mehr als 20 000 von ihnen in Subsahara-Afrika. Rund 400 000 Menschen jährlich bleiben nach einem Schlangenbiss dauerhaft körperlich eingeschränkt. nd