Chemnitz. Die Talsperre Einsiedel in Chemnitz wird seit Mittwoch geleert. In den nächsten Monaten solle sie dann von Ablagerungen befreit und instand gesetzt werden, teilte die Landestalsperrenverwaltung mit. Die Arbeiten kosten rund 1,9 Millionen Euro. Noch im Laufe des Jahres solle die Talsperre dann wieder angestaut werden. Sie dient der Trinkwasserversorgung der Stadt Chemnitz. Die Verwaltung warnte davor, während der Arbeiten die Uferbereiche und den leeren Stauraum zu betreten. Es bestehe die Gefahr, in den abgelagerten Sedimenten einzusinken. dpa/nd