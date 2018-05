Potsdam. Kleine Kommunen mit maximal 2500 Einwohnern können ab sofort vom Land finanzielle Unterstützung für die Sanierung von Jugendfreizeiteinrichtungen bekommen. Dafür werden 500 000 Euro zur Verfügung gestellt, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. Bedingung ist, dass der Jugendtreff in Verantwortung der Jugendlichen ehrenamtlich betrieben wird. Es werden mit höchstens 10 000 Euro bis zu 80 Prozent der Sanierungskosten bezahlt. dpa/nd

Demonstration vor dem Landtag fordert mehr Geld für mehr Qualität in den Kitas

