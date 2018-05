Bundesverkehrsminister will vertieften Austausch mit Autobauer

Greenpeace sieht in den Fahrverboten nur Symbolpolitik: Es reiche nicht, »wenige Hundert Meter Straße etwas weniger dreckig zu machen«, sagte Sprecher Niklas Schinerl. Saubere Luft gebe es nur mit weniger Autos in den Innenstädten. Agenturen/nd

Hamburg verbietet älteren Fahrzeugen auf zwei Straßen die Durchfahrt. Betroffen sind Teilabschnitte viel befahrener Durchgangsstrecken - es gibt aber Ausnahmen für Anwohner. »Straßen-, Stadt- und U-Bahnen stoßen pro Person und Kilometer lediglich ein Sechstel soviel Stickoxide aus wie ein durchschnittlicher Pkw«, so Flege. Auch Treibhausgasemissionen seien nicht einmal halb so hoch, zudem benötige die Bahn pro Passagier viel weniger Platz.

Berlin. Vor Inkrafttreten der bundesweit ersten Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge am Donnerstag in Hamburg hat der Verband Allianz pro Schiene zum Ausbau des Schienenverkehrs aufgerufen. Der sei »für jede Metropolregion mittel- und langfristig der beste Schutz vor Fahrverboten«, sagte Geschäftsführer Dirk Flege.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Sanierungskonzept beim Autobauer Opel stößt in Thüringen nicht auf Begeisterung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!