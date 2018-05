Popsong für die Frauenbefreiung in Saudi-Arabien geht viral auf Youtube / Internationale Presse feiert

Riad. Saudi-Arabien setzt seine Reformen bei den Frauenrechten fort. Künftig steht sexuelle Belästigung im Königreich unter Strafe. Der Schura-Rat, der das Kabinett berät, habe einen entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt, teilten die Behörden am Dienstag mit. Regierungskritiker nennen die Reformen jedoch lediglich kosmetisch. Außerdem gehen saudi-arabische Behörden derzeit gegen Frauenrechtlerinnen vor. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden elf von ihnen festgenommen, darunter einige, die sich seit langem für die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen einsetzen. AFP/nd

Betreiber des Internet-Knoten in Frankfurt scheitert mit Klage vor Bundesgericht

