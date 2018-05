Trotz der Hitze sind fünf Freibäder noch geschlossen. Deren Start in die Sommersaison sei für diesen Samstag vorgesehen, sagte der Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe, Matthias Oloew, am Mittwoch auf Anfrage. »Wir prüfen, ob wir einzelne dieser Bäder bereits am Donnerstag oder Freitag öffnen können«, sagte Oloew. Voraussetzung dafür sei grünes Licht in Sachen Wasserqualität - die Abnahmen liefen diese Woche. Unterdessen können Badegäste in zwei anderen Freibädern - im Kreuzberger Prinzenbad und am Olympiastadion - derzeit nicht alle Duschen benutzen. Darüber berichtete die »Berliner Morgenpost« am Mittwoch. Grund dafür sind Legionellen. Diese Bakterien können Grippesymptome auslösen, schlimmstenfalls aber auch tödliche Lungenentzündungen. dpa/nd