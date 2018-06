Großdemonstration gegen Immobilienspekulanten und Wucherpreise am Sonnabend in Hamburg

Auch in Wiesbaden wird die Forderung nach Enteignung von Immobilienspekulanten erhoben

Beim Auszug muss der Mieter alle Schlüssel zurückgeben, auch die auf eigene Kosten angefertigten. «Er hat keinen Anspruch auf Kostenerstattung für zusätzlich angefertigte Schlüssel», so Engel-Lindner. Will der Vermieter die Zusatzschlüssel nicht behalten, sollten sie vernichtet werden. dpa/nd

Der Vermieter selbst darf nicht einfach einen Schlüssel zur Wohnung behalten. Er muss den Mietern alle existierenden Schlüssel aushändigen. Das bedeutet auch, dass der Vermieter ohne Einwilligung des Mieters dessen Wohnung nicht mehr betreten darf. «Der Vermieter kann dies auch nicht unter dem Gesichtspunkt verlangen, dass er für den Notfall schnell Zugang zur Wohnung benötigt», so Engel-Lindner.

Der Mieter ist berechtigt, weitere Schlüssel zu verlangen - wenn er sie für die Nutzung seiner Wohnung benötigt. Auf den konkreten Verwendungszweck kommt es hierbei nicht an. »Es bleibt dem Mieter überlassen, einen Reserveschlüssel etwa bei einer Bank zu hinterlegen«, erläutert Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Der Mieter darf auch für andere - etwa Putzfrau, Babysitter oder Pflegekraft - Schlüssel verlangen oder anfertigen lassen. Es steht ihm frei, selbst dem Postboten einen Hausschlüssel zu geben, wenn sich der Briefkasten innerhalb des Hauses befindet. Dem Vermieter muss dabei keine Liste mit Namen und Adressen derjenigen überreicht werden, die über einen Haustür- und Wohnungsschlüssel verfügen.

Die Zahl der übergebenen Schlüssel wird im Übergabeprotokoll festgehalten. »Wie viele Schlüssel es genau sind, richtet sich nach den Vereinbarungen im Mietvertrag«, sagt Rechtsanwältin Annett Engel-Lindner vom Immobilienverband Deutschland (IVD). Ist dazu im Mietvertrag nichts vermerkt, kommt es vor allem auf die Anzahl der Personen an, die in der Wohnung leben. »Normalerweise erhält der Mieter zwei bis drei Sätze Haustür- und Wohnungsschlüssel«, erklärt Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund (DMB).

Der Mietvertrag ist unterschrieben, jetzt steht die Wohnungsübergabe an. Dazu gehört auch, dass der Vermieter dem Mieter sämtliche Schlüssel überreicht: für die Haus- und Wohnungstür, den Briefkasten und Keller sowie eventuell für die Garage.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Urteil des Arbeitsgerichts in Berlin

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!