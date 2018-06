Cottbus. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) versteht nicht die Untätigkeit von Polizisten bei einem Flashmob mit Ku-Klux-Klan-Kapuzen in Cottbus. Die Beamten wären bei der Aktion mit den Kopfbedeckungen der rassistischen Gruppierung aus mehreren Gründen zum Einschreiten verpflichtet gewesen, sagte Schröter am Donnerstag im Landtag. Warum dies nicht passiert sei, müsse nun aufgeklärt werden. Wenn Polizisten die Zeichen des Ku-Klux-Klans nicht erkennen, dann falle ihm dazu nichts mehr ein, sagte Schröter. Inzwischen wird gegen mehrere Polizisten wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt ermittelt. Nach dem Aufstieg des Fußballclubs FC Energie Cottbus in die 3. Bundesliga waren am Sonntag in der Stadt Fackeln gezündet worden. Mehrere bis jetzt unbekannte Personen zeigten ein Transparent mit der Aufschrift »Aufstieg des Bösen«, das sich an den Titel einer Hitler-Biografie anlehnt. Zudem trugen die Täter weiße Kapuzen, die an den berüchtigten Ku-Klux-Klan in den US-Südstaaten erinnerten. Schröter nannte den Flashmob eine »geschmacklose Darstellung«. Er bedauert, dass die sportliche Leistung von Energie Cottbus davon überschattet werde. epd/nd