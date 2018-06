Die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch (92), eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters in Auschwitz, erhält am Dienstag den nordrhein-westfälischen Verdienstorden.

Lasker-Wallfisch habe seit dem Jahr 1994 bei zahllosen Vorträgen in Schulen, jungen Menschen von ihrem bewegenden Leben berichtet und mit Schülern über den Holocaust diskutiert, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Düsseldorf mit. Dadurch habe sie sich große Verdienste erworben. dpa/nd