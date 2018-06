Aachen. Mit ungewöhnlicher Beute ist ein Einbrecher aus einer Aachener Therme geflohen. Der 52-Jährige habe sich nach Geschäftsschluss einschließen lassen, ein Sparschwein geschlachtet und einen Taschenrechner sowie Tacker gestohlen, so die Polizei. »An der Kuchentheke konnte er offenbar einem Stück Kuchen nicht widerstehen. Spuren der Torte fanden sich sogar auf seinem Fluchtweg.« Er wurde gefasst, der Pförtner hatte die Polizei alarmiert. dpa/nd

Meşale Tolu über Knastkindergärten und Spielzeug »made in Bakırköy«

Lega-Chef plant Kürzungen im Staatshaushalt / Italien hat angebliche Rolle des Bittstellers in Brüssel satt

