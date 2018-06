Füssen. Sie wusste wohl nicht, was sie tat: In Füssen hat die Polizei 46 Cannabispflanzen entdeckt. Den Beamten war die üppige Aufzucht auf einem Balkon im Wohngebiet aufgefallen. Auf der Suche nach dem Züchter fanden sie eine 72-Jährige. Sie hatte übrig gebliebenes Vogelfutter regelmäßig in ihren Blumenkästen entsorgt - und scheinbar unfreiwillig eine blühende Cannabiszucht auf ihrem Balkon geschaffen. »Aufgrund dessen, dass die Pflanzen keinen berauschenden Wirkstoff bilden können, wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten durch die schmunzelnden Beamten gepflückt und entsorgt«, so die Polizei. dpa/nd