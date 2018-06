Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

New York. Der UN-Sondergesandte für den Nahen Osten, Nikolai Mladenow (Bulgarien), hat vor einem neuen Gazakrieg gewarnt. Die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen der Hamas und der israelischen Armee hätten den Gazastreifen »an den Rand eines Krieges« gebracht, sagte Mladenow am Mittwoch per Videoschaltung aus Jerusalem bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates.

Auf Antrag der USA war der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch zusammengekommen. Die USA wollten eine Verurteilung des Raketenbeschusses durch die Hamas und den Islamischen Dschihad erreichen. Kuwait blockierte die von den USA eingebrachte Erklärung jedoch und erklärte, einen eigenen Resolutionsentwurf zu der jüngsten Krise vorzulegen. Darin geht es um »die Erwägung von Maßnahmen« zum Schutz palästinensischer Zivilisten, wie aus dem Entwurf hervorgeht, welcher AFP vorliegt. AFP/nd