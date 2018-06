Widersprüchliche Meldungen über Zusammenarbeit gegen türkischen Angriff in Afrin

Das Bündnis mit Assad sollte nicht zum Bruch zwischen Kurden und ihren politischen Unterstützern führen, so Uli Cremer

Die Kurden haben mit stillschweigender Duldung der Regierung in Damaskus eine weitgehend autonome Verwaltung in den Kurdengebieten im Nordosten Syriens aufgebaut. Damaskus hat die Autonomie der Kurdengebiete zwar nie anerkannt, doch bisher eine direkte Konfrontation vermieden. AFP/nd

Damaskus. Syriens Präsident Baschar al-Assad hat angekündigt, die Kurdengebiete im Nordosten des Landes zurückerobern zu wollen. »Das einzige verbleibende Problem in Syrien heute sind die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF)«, sagte Assad gegenüber Russia Today am Donnerstag. Sollten Verhandlungen mit dem kurdisch-arabischen Bündnis erfolglos bleiben, »werden wir diese Gebiete mit Gewalt befreien«. Die SDF agieren mit Unterstützung der USA.

