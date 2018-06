Für diese Unachtsamkeit bitten wir um Entschuldigung. nd

Der fragliche Beitrag, der kurz nach dem vom ukrainischen Geheimdienst SBU inszenierten Mord an dem Journalisten Arkadi Babtschenko zu einem Boykott der Fußballweltmeisterschaft der Herren in Russland aufrief und über das Twitter-Konto des DJV verbreitet wurde, hatte tatsächlich eine andere Urheberin - nämlich Eva Werner, die Stellvertretende Pressesprecherin des Verbandes. Frank Überall ist lediglich im Sinne des Presserechts für die Internetpräsenz des Verbandes verantwortlich.

Wir haben einen Fehler gemacht: Anders, als in der Donnerstagsausgabe dieser Zeitung in einem Kommentar auf Seite 17 (»Danke, SBU!«) unterstellt wurde, stammt ein auf der Internetseite des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) veröffentlichter Text nicht vom Vorsitzenden Frank Überall.

