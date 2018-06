Was soll das sein

Potsdam. Ein gut funktionierender Milchmarkt erfordert aus Sicht von Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) transparente und faire Lieferbeziehungen zwischen Milcherzeugern und Molkereien. Eine erneute Milchquote lehne er ab, erklärte der Minister am Freitag zum Tag der Milch. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass der Milchpreis über die in der EU erzeugte Menge nicht zu steuern sei. Auch die finanziellen Mittel zur Unterstützung der Milchbauern seien begrenzt und könnten nicht dauerhaft eingesetzt werden. In den Betrieben müssten hingegen Effizienz und Wertschöpfung erhöht werden. Brandenburg lieferte 2017 mit rund 1,24 Millionen Tonnen etwa vier Prozent der deutschen Milch. dpa/nd