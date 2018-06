Cottbus. Das überlastete Verwaltungsgericht Cottbus hat mit einer zusätzlich geschaffenen Stelle eine neue Kammer einrichten können - fordert aber zugleich vom Land weitere Hilfen. »Ich hoffe sehr, dass es dem Justizministerium gelingen wird, dem völlig überlasteten Verwaltungsgericht Cottbus weiteres Personal zuzuweisen«, sagte Gerichtspräsident Thomas Lange am Freitag. Seit Dezember 2016 sei die Zahl der unerledigten Fälle von gut 4200 auf fast 6000 angestiegen. dpa/nd

