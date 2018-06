Was soll das sein

London. Brexit-Minister David Davis strebt einem Bericht zufolge nach dem EU-Austritt Großbritanniens einen Doppelstatus für das fragile Nordirland an. Der britische Landesteil auf der irischen Insel soll demnach sowohl zur EU als auch weiter zum Vereinigten Königreich gehören. So könnte Nordirland mit beiden Seiten freien Handel betreiben, schreibt die Zeitung »The Sun« am Donnerstag unter Berufung auf einen nicht näher genannten Insider.

Zudem soll eine etwa 16 Kilometer breite Pufferzone im etwa 500 Kilometer langen Grenzgebiet zwischen Nordirland und der zur EU gehörenden Republik Irland Kontrollposten überflüssig machen. In dieser Zone dürften etwa Milchbauern Handel treiben. dpa/nd