Foto: AFP/Joe Klamar

Am Donnerstag wäre Daniela Samulski 34 Jahre alt geworden. Den Geburtstag erlebte der Ex-Schwimmstar jedoch nicht mehr - knapp eine Woche zuvor erlag Samulski einem Krebsleiden. In ihrer Karriere hat die gebürtige Berlinerin viele Höhen und Tiefen erlebt. Bereits mit 16 Jahren nahm sie an den Olympischen Spielen in Sydney teil. Nur zwei Jahre später beendete Samulski überraschend ihre Karriere. Der Leistungsdruck habe ihr zu schaffen gemacht und sie erkrankte an Bulimie, gestand sie einige Jahre später.

Für zwei Jahre stieg Samulski nicht ins Wasser. 2004 folgte dann doch ihr Comeback: 2006 und 2010 wurde sie Europameisterin, 2009 holte sie bei der WM in Rom zweimal Silber sowie den Weltrekord über 50 Meter Rücken - auch wenn der nur drei Minuten hielt. Ihre deutschen Rekorde über 50 und 100 Meter Rücken stehen hingegen immer noch in den Bestenlisten, ebenso ihr Europarekord über 50 Meter.

Nach ihrer Krebsdiagnose zog sich Samulski 2011 aus dem Sport zurück. Sie wolle sich aufs Studium der sozialen Arbeit konzentrieren sowie Familie und Freunde in den Mittelpunkt stellen, sagte sie damals. mfr