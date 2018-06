Rom. Knapp drei Monate nach der Parlamentswahl hat Italien einen neuen Regierungschef. Der parteilose Jurist Giuseppe Conte leistete am Freitag bei Staatspräsident Sergio Mattarella in Rom seinen Amtseid. Anschließend wurden auch die Minister der Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und der rassistischen Lega vereidigt, unter ihnen M5S-Chef Luigi Di Maio und der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini. Dieser zieht ins Innenministerium ein, Sterne-Chef Di Maio wird Arbeitsminister. Beide werden zudem Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Mit Enzo Moavero Milanesi wird ein »Pro-Europäer« Außenminister. Der Wirtschaftsprofessor Giovanni Tria zieht ins Finanzministerium ein. Von den 18 Ministerposten gehen nur fünf an Frauen.

Ein erster Anlauf für eine Koalition der beiden Parteien war am Sonntag gescheitert, nachdem Mattarella die vorgelegte Ministerliste nicht akzeptiert hatte. Am Donnerstagabend erzielten die beiden Koalitionspartner dann erneut eine Einigung. Die neue Regierung muss nun in der kommenden Woche in beiden Parlamentskammern bestätigt werden. AFP/nd Seite 6